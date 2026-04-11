Κίνηση: Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιείται η έξοδος και των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα από την Αττική προς την περιφέρεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ομαλά τόσο στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Χθες, Μεγάλη Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 100.130 αυτοκίνητα (57.039 από την Αθηνών- Κορίνθου και 43.091 από την Αθηνών – Λαμίας). Πέρσι, το ίδιο διάστημα είχαν περάσει 106,675 (61.378 από την Αθηνών-Κορίνθου και 45.927 από την Αθηνών-Λαμίας).

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια

Σε πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες εξελίσσεται και σήμερα η πασχαλινή έξοδος από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των επιβατών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα για σήμερα Μεγάλο Σάββατο, από το λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 5 δρομολόγια, ενώ εκτιμάται θα αναχωρήσουν 2.366 άτομα.

Στον Αργοσαρωνικό, αναμένονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 αναχωρήσεις επιβατών, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων, τα οποία εκτιμάται ότι θα μεταφέρουν 1.262 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 7 απόπλοι προς Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, καθώς και 3 δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 4 δρομολόγια με περίπου 300 αναχωρήσεις επιβατών.

Η σημερινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης χθες Μεγάλη Παρασκευή, κατά την οποία από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 14.591 αναχωρήσεις επιβατών.

Στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια, μεταφέροντας 11.201 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι με 8.418 αναχωρήσεις επιβατών προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Λαυρίου καταγράφηκαν 9 απόπλοι με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις επιβατών.