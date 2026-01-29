Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Κίνηση: Χάος στους δρόμους της Αττικής, ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Προβλήματα σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Στο "κόκκινο" οι δρόμοι της Αττικής

ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με το νέο κύμα κακοκαιρίας ήδη να χτυπάει την Αττική, η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται μετ’ εμποδίων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, με το ρεύμα προς το Φάληρο να είναι στο «κόκκινο» από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον Αιγάλεω. Το ίδιο ισχύει για το αντίθετο ρεύμα από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, τη Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα, τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, και στους δρόμους του κέντρου.

Όσον αφορά την Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

