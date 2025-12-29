Αττική Οδός: Συνελήφθη 21χρονος που ανέπτυξε ταχύτητα μετά από αλκοτέστ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου στην Αττική Οδό στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ο οποίος οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο κατηγορούμενος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του τροχονομικού ελέγχου ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -1.065- ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -90- ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.