Αττική Οδός: Συνελήφθη 21χρονος που ανέπτυξε ταχύτητα μετά από αλκοτέστ
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 21χρονου στην Αττική Οδό στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ο οποίος οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε οδικό τμήμα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατελήφθη ο κατηγορούμενος να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αλκοολομέτρησης και προκειμένου να αποφύγει την επερχόμενη ακινητοποίηση του οχήματος, ο 21χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και αποχώρησε από το σημείο του τροχονομικού ελέγχου ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -1.065- ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα -90- ημερών, ενώ το εν λόγω όχημα ακινητοποιήθηκε.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
