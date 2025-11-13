Κιλκίς: Τα τελευταία λόγια του 40χρονου κρεοπώλη που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του – «Φεύγω»

Τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι παρευρισκόμενοι προσπαθώντας να βοηθήσουν τον άτυχο κρεοπώλη στο Κιλκίς, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να κόψει κρέας, περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας από αυτούς που προσπάθησε να τον κρατήσει ξύπνιο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του άτυχου άνδρα.

«Ήρθε πρώτος ένας γείτονας και τον είδε ξαπλωμένο. Κάτω ήταν γεμάτο αίμα, πολύ αίμα. Τον είδα να φεύγει. Ένας τον κρατούσε στο κεφάλι και ο άλλος κρατούσε την πληγή. Είχε χάσει πολύ αίμα. Παραμιλούσε και το μόνο που άκουσα καθαρά ήταν να λέει “φεύγω”. Του φώναζα να μείνει ξύπνιος. Προσπαθούσαμε να τον κρατούσαμε στη ζωή. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα.»

Ο 40χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη – κι αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κιλκίς- καθώς την Τετάρτη το πρωί την ώρα που ξεκοκκάλιζε κρέατα στο κατάστημά του, κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του.

Η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη και παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, τελικά εξέπνευσε.

Ιορδάνης Μελικίδης: “Η κατάσταση στο χωριό δεν είναι καλή, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι”

Συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του φίλου του και συγχωριανού του είναι και ο πρόεδρος της κοινότητας Μαυρονερίου, Ιορδάνης Μελικίδης και όπως περιέγραψε στο thestival.gr “η κατάσταση στο χωριό δεν είναι καλή, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι”.

“Ήρθα για λίγο στη δουλειά μου και φεύγω τώρα για να πάω στο χωριό και να παραστώ στην κηδεία του, όχι μόνο ως πρόεδρος αλλά και ως φίλος του” είπε γεμάτος θλίψη και στεναχώρια ο κ. Μελικίδης προσθέτοντας ότι η κηδεία του φίλου του θα γίνει στις 4 το απόγευμα και αναμένεται να παραβρεθεί σύσσωμο το χωριό.

“Ο Νίκος αφήνει πίσω του τα δυο αδέρφια του” κατέληξε ο πρόεδρος του Μαυρονερίου.