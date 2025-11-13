Τραγικό περιστατικό στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

Συγκλονισμένο είναι το χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς από το τραγικό περιστατικό με θύμα τον 40χρονο κρεοπώλη Νίκο Θεοδωρίδη, που πέθανε όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Όπως αναφέρει το eidisis.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 13/11, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.