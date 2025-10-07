Κιλκίς: Συνελήφθη ένας άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (Φωτογραφία)
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Κιλκίς προχώρησαν οι Αρχές για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών τη Δευτέρα 6/10.
Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 150 γραμμαρίων,
1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 18,9 γραμμαρίων,
4 συσκευασίες («φιξάκια») με τη ναρκωτική ουσία «shisha», συνολικού βάρους 2,25 γραμμαρίων και
1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις