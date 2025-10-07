Κιλκίς: Συνελήφθη ένας άνδρας για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (Φωτογραφία)

Στη σύλληψη ενός άνδρα στο Κιλκίς προχώρησαν οι Αρχές για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών τη Δευτέρα 6/10.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 150 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 18,9 γραμμαρίων,

4 συσκευασίες («φιξάκια») με τη ναρκωτική ουσία «shisha», συνολικού βάρους 2,25 γραμμαρίων και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.