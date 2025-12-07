Κιλκίς: Συνελήφθη 25χρονος για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή εις βάρος 45χρονου

Στη σύλληψη 25χρονου Αφγανού, σε περιοχή του Κιλκίς, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας. Ο αλλοδαπός κατηγορείται πως μαζί με ομάδα αγνώστων, τα στοιχεία των οποίων δεν έχει ταυτοποιηθεί, στις 24 Μαρτίου λήστεψαν έναν 45χρονο υπήκοο Τουρκίας, τον οποίο στη συνέχεια κρατούσαν παράνομα σε αγροτική περιοχή.

Οι δράστες ζητούσαν χρήματα από συγγενικά πρόσωπα του 45χρονου Τούρκου που ζουν στη Γερμανία, προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο. Οι συγγενείς του μετέφεραν με εταιρεία ταχυμεταφορών περίπου 3.000 ευρώ και δύο μέρες αργότερα ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Τόσο οι συγγενείς όσο και το ίδιο το θύμα έκαναν καταγγελίες στις αστυνομικές Αρχές και ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ο 25χρονος ταυτοποιήθηκε έπειτα από ενέργειες των αστυνομικών και η δικογραφία εστάλη στον ανακριτή, ο οποίος εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης.