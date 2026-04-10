Κιλκίς: Συνελήφθη μία γυναίκα για βεγγαλικά – Κατασχέθηκαν κροτίδες και καπνογόνο

Συνελήφθη ένα άτομο στο Κιλκίς για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, μία γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα που διατηρούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο. Επίσης, από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμα 5 βεγγαλικά.