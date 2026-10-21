Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Προβλήματα σε Λεωφόρο Αθηνών και Μεσογείων

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στους δρόμους της Αττικής, το πρωί της Τετάρτης, 21 Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο τμήμα από την περιοχή του Αιγάλεω και των Σεπολίων προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Στον χάρτη διακρίνονται συνεχόμενα κόκκινα και σκούρα κόκκινα τμήματα κοντά στον κόμβο της λεωφόρου Αθηνών, στα Σεπόλια και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ η κυκλοφορία παρουσιάζει επιβάρυνση και στις συνδέσεις με γειτονικούς δρόμους.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα που συνδέει το Χαϊδάρι με τον Σκαραμαγκά.

Ο χάρτης εμφανίζει μεγάλα τμήματα με κόκκινη σήμανση κοντά στο ύψος του Δαφνίου, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση διακρίνεται και στην περιοχή του Σκαραμαγκά, κοντά στη σύνδεση με τη λεωφόρο Σχιστού.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από το Νέο Ψυχικό και την Αγία Βαρβάρα. Στο ύψος του Φάρου Ψυχικού και της λεωφόρου Κατεχάκη παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κατά τόπους με χαμηλές ταχύτητες.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται επίσης η εικόνα στη λεωφόρο Κατεχάκη, κυρίως κοντά στη διασταύρωση με την Κηφισίας και στην περιοχή του Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς».

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου τμήματα του δρόμου εμφανίζονται με κόκκινη σήμανση. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως μεταξύ Χολαργού και της περιοχής κοντά στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ τοπικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στις συνδέσεις με τη λεωφόρο Κατεχάκη.

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Αντίθετα, σε αρκετούς παράπλευρους δρόμους του Χαλανδρίου και του Νέου Ψυχικού η κυκλοφορία εμφανίζεται συγκριτικά πιο ομαλή.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που δόθηκε για την κυκλοφορία. Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

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Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10′-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10′-15′ στις εξόδους για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 21, 2026

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

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Kαθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται και στις εξόδους για Λαμία.