Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός της – Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα (Εικόνες)

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα Τρίτη 31/3 συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές στη σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα, ο θάνατος της οποίας σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο ελληνικό τραγούδι.

Από τις 8:00 έως τις 13:00 η σορός της εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας θα εκφωνηθούν δύο επικήδειοι, από τη Χαρούλα Αλεξίου και από τον Γιώργο Νταλάρα.

Στη συνέχεια, η ταφή της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα

Η στιγμή που φτάνει η σορός της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου:

Η μονοχακόρη της, Τζωρτίνα, ράκος, έφτασε από νωρίς ντυμένη στα μαύρα, φορώντας μαύρα γυαλιά και συνοδευόμενη από τα παιδιά της και στενούς συγγενείς. Όλοι τους με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένοι. Οι συγγενείς της Μαρινέλλας συνοδεύουν τη σορό της στο παρεκκλήσι / NDPPHOTO

Με το που έφτασε το φέρετρο, το πλήθος κόσμου που είναι συγκεντρωμένο στην πλατεία ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η κόρη και η εγγονή της έξω από το παρεκκλήσι:

Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος, που την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της, αποτίουν φόρο τιμής στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που τόλμησε και μεγαλούργησε. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI Τάκης Ζαχαράτος / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένειά της αντί στεφάνων έχει παρακαλέσει να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα που στηρίζει παιδιά με νεοπλάσματα, τις ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τραγουδώντας στη σκηνή του Ηρωδείου.

Η ασυμβίβαστη Μαρινέλλα που τόλμησε και μεγαλούργησε

Πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή επί 65 χρόνια. Ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ γνώρισε αμέτρητο θαυμασμό σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους.

Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το κανονικό όνομά της, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με καταγωγή από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη.

Η οικογένειά της δεν την εμπόδισε να αναζητήσει την τύχη της, ενώ το βάπτισμα του πυρός στη σκηνή πήρε ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου στα 17 της.

Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε. Τότε, η Κική την αντικατέστησε, ερμηνεύοντας το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου». Το πρώτο βήμα μιας λαμπρής καριέρας είχε μόλις γίνει

Το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα πήρε το 1956 όταν εμφανιζόταν στο κέντρο “Πανόραμα” στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, τον Αύγουστο του 1957, γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη, αγαπήθηκαν και ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο.

Η Μαρινέλλα έκανε σεκόντο, συμπληρώνοντας ιδανικά την σπάνια σε έκταση και μοναδική στις χαμηλές νότες, φωνή του ανυπέρβλητου Στέλιου.

Η επιτυχία του ζευγαριού στα νυχτερινά κέντρα και σε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν μεγάλη, με τη Μαρινέλλα να εμφανίζεται συνολικά ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.

Η καριέρα της απογειώθηκε μετά το 1966 και το τέλος του γάμου της με τον Καζαντζίδη. Με το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» του 1968 και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες».

Έκτοτε κατέκτησε για πάντα την αγάπη του κοινού, ενώ μένει στην ιστορία τόσο για το τεράστιο ταλέντο της, όσο και για τη ζωή της που ήταν γεμάτη ανατροπές, «σπάζοντας» τους κανόνες και καταρρίπτοντας τα στερεότυπα.