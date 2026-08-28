Λέσβος: Κτηνοτρόφοι μπούκαραν στη συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό – “Παγώνουν” προσωρινά οι νέοι έλεγχοι και οι θανατώσεις (βίντεο)

Επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη για τον αφθώδη πυρετό το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου, καθώς κτηνοτρόφοι που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν, εισέβαλαν στο κτήριο.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν αρχίσει η τοποθέτηση του υφυπουργού, η ένταση είχε ήδη κορυφωθεί. Κτηνοτρόφοι φώναζαν από την αίθουσα και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την αλλαγή της υγειονομικής στρατηγικής.

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Ακούστηκαν ακόμη αιτήματα παραίτησης της αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασίας Αντωνέλλη και του διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη υπερασπίστηκε τη λειτουργία της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου, ενώ ο Στρατής Κόμβος από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων χαρακτήρισε επιστημονικά προβληματική την απλή διακοπή της ιχνηλάτησης, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη να εξεταστεί σοβαρά η επιλογή του εμβολιασμού.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η συζήτηση είχε μετακινηθεί εντελώς. Η πίεση από τους συγκεντρωμένους κτηνοτρόφους, οι συνεχείς διακοπές και η έκρηξη της έντασης οδήγησαν τελικά στην ανακοίνωση προσωρινού παγώματος των νέων ελέγχων και των θανατώσεων μέχρι να υπάρξει απευθείας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lesvosnews.net στις αρχές Σεπτεμβρίου (αμέσως μετά την ΔΕΘ) αναμένεται και η επίσκεψη του υφυπουργού Αθανάσιου Καββαδά στο νησί.

Τελικά, μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση για τον αφθώδη πυρετό, παραιτήθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλλη και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (αρχικτηνίατρος) Στράτος Τσομπανέλλης. Οι κτηνοτρόφοι είχαν ζητήσει τις παραιτήσεις τους και ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης τις έκανε δεκτές.