Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: “Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα”

Την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, και πραγματοποίησε ομιλία σε σχετική εκδήλωση.

Πρόκειται για επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου παραγωγής τομάτας στη Μαυροπηγή Εορδαίας, με αξιοποίηση τεχνολογίας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Το έργο της Wonderplant χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και προβλέπεται να δημιουργήσει αρχικά 300 θέσεις εργασίας.

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«Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει πλέον στραφεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στο φυσικό αέριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης και στις επιπτώσεις που αυτή έχει για τη Δυτική Μακεδονία, μία περιοχή η οποία για δεκαετίες είχε συνδέσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και παραγωγική της δραστηριότητα με τον λιγνίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να στηρίξει τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όπως επισήμανε, ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης πολλά επενδυτικά σχέδια στην περιοχή, τα οποία συνοδεύονται από τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο πρωθυπουργός έθεσε, μάλιστα, ως στόχο οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του νέου παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας να είναι περισσότερες από εκείνες που στο παρελθόν εξαρτώνταν άμεσα ή έμμεσα από τη λιγνιτική δραστηριότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης πως πρόκειται για «επιλογή αυτής κυβέρνησης να στηρίξει την βιομηχανία, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια».