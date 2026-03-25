Κέρκυρα: Σύλληψη 41χρονου για αρχαιοκαπηλία – Κατασχέθηκαν 22 νομίσματα (Εικόνες)

Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (24/03/2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, ενώ ακολούθησε αστυνομική έρευνα, ειδικές ανακριτικές πράξεις και ανάλυση στοιχείων που επιβεβαίωσαν τη δράση του κατηγορούμενου.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τέσσερις έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 22 αρχαία νομίσματα, μία σιδερογροθιά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, τα νομίσματα χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως και τον 17ο αιώνα μ.Χ., εμπίπτουν στις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου και έχουν ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα νομίσματα θα παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για φύλαξη και περαιτέρω αξιολόγηση.