ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στα χέρια της αστυνομίας γιατρός που φέρεται να βίασε 18χρονη

Ο παθολόγος είναι πατέρας δύο παιδιών

DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:38

Συνελήφθη ένας γιατρός στην Κέρκυρα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό σε βάρος μίας 18χρονης κοπέλας.

Μήνυση υπέβαλε η νεαρή γυναίκα, όπου ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της ο παθολόγος προέβη σε ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η 18χρονη απομακρύνθηκε από το ιατρείο τρομοκρατημένη, ενημέρωση άμεσα την μητέρα της και προχώρησε στην υποβολή καταγγελίας.

Απολογείται αύριο ο γιατρός

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο γιατρός, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή (05/09). Σημειώνεται ότι υπό κράτηση θα παραμείνει ο άνδρας μέχρι την απολογία του στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Ο εν λόγω γιατρός είναι ευρύτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία και πατέρας δύο παιδιών.

