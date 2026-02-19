Κέρκυρα: Σοβαρή διάβρωση στο Canal d’Amour – Επιχειρήσεις «κρέμονται» στον αέρα

Τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί πολύ η διάβρωση της ακτογραμμής στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας, στο Canal d’ Amour, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα λένε, κάθε χρόνο η θάλασσα αφαιρεί ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της ακτής, ωστόσο φέτος η εικόνα φαίνεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Ήδη σε αρκετά σημεία τα κύματα έχουν παρασύρει τμήματα εγκαταστάσεων, ενώ η διάβρωση έχει φτάσει σε μικρή απόσταση από ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν επί δεκαετίες βλέπουν τη θάλασσα να πλησιάζει τα θεμέλια τους.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν έλλειψη παρεμβάσεων

Επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν πως για πάνω από δέκα χρόνια ζητούν τη λήψη μέτρων προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κυματισμός και να διατηρηθεί το φυσικό τοπίο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης, είπε: «Τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα καιρικά φαινόμενα για την ανεπάρκεια αυτή. Τα φαινόμενα ήρθαν και αποτελείωσαν το έργο που δεν έγινε ποτέ. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί πέρασαν από εδώ, είδαν το μέρος, υποσχέθηκαν παρεμβάσεις – μικρές και μεγάλες – αλλά στο τέλος δεν έγινε τίποτα».

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών επιδείνωσαν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, που είχε διαμορφωθεί από την απουσία ουσιαστικών έργων προστασίας.

Ο επηρεασμός του τουρισμού

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στο περιβαλλοντικό ζήτημα. Υπάρχουν φόβοι ότι αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα ασφάλειας για τους επισκέπτες, όπως συνέβη με το Ναυάγιο της Ζακύνθου.

Μερικοί επιχειρηματίες σκέφτονται ακόμη και να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους τους πρώτους μήνες της τουριστικής σεζόν, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, οι κρατήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα των παραλιών και των φυσικών αξιοθέατων, και κάθε αλλοίωση έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

Το «Κανάλι της Αγάπης» είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα μέρη της Κέρκυρας, γνωστό για τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς πηλού που περιβάλλουν τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Αυτή η μικρή, γραφική παραλία παραμένει βασικό σημείο έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτι που εντείνει την ανησυχία για την πορεία του φαινομένου.

