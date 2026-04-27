Κέρκυρα: ΙΧ παρέσυρε μητέρα και γιο – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα και γιο – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε στην εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτας, όπου ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μία 62χρονη μητέρα μαζί με τον 32χρονο γιο της, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα γράφει το kerkyrasimera.gr, από την παράσυρση, τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά. Άμεσα η 62χρονη γυναίκα και ο 32χρονος γιος της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών αλλά και για περαιτέρω νοσηλεία.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές ώστε να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος και να διασφαλίσουν την ομαλή κυκλοφορία στην περιοχή.