Κέρκυρα: Η κακοκαιρία Adel «βούλιαξε» το νησί – Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και ζημιές

Η Κέρκυρα πλήττεται από νωρίς το απόγευμα από την κακοκαιρία Adel, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, όλοι δρόμοι του νησιού έχουν πλημμυρίσει, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να δημιουργούνται στις περιοχές Αλυκών και Ποταμό, καθώς οι παράδρομοι έχουν μετατραπεί σε ρέματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα κομμάτι από πλέξι – γκλας στο ΕΑΚΚ (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας) μετακινήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να κλείσει το Αθλητικό Κέντρο για λόγους ασφαλείας.

Καταγράφονται σημαντικά προβλήματα και στις λειτουργίες ων υπηρεσιών, διότι από τα νερά της βροχής πλημμύρισε η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη συνεδρίαση.

Επίσης υπάρχει έντονη ανησυχία στο νησί για το κατά πόσο θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο, Πέμπτη (27/11). Ο Δήμαρχος της Κέρκυρας είπε ότι θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση αργά απόψε, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων.