Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Άνω Κορακιανά Κέρκυρας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κορακιανά στη νήσο Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:20.

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Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.