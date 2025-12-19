Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε την κλοπή δυο μηχανών

Την κλοπή δυο μηχανών απέτρεψε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας το απόγευμα της Πέμπτης 18/12 στο Κερατσίνι.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Άμεση Δράση (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), κινούμενος στην περιοχή του Κερατσινίου και ευρισκόμενος εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, εντόπισε και κατέλαβε επ’ αυτοφώρω τους κατηγορούμενους ηλικίας 15 και 16 ετών τη στιγμή που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δύο δίκυκλα.

Άμεσα επενέβη και αφού ακινητοποίησε τους δράστες, στη συνέχεια με τη συνδρομή προστρεξάντων αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.