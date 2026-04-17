Κεφαλονιά: Τι θα πουν στις απολογίες τους οι 3 για τον θάνατο της Μυρτούς – Ο περίεργος ρόλος του 23χρονου

Πολλά εξακολουθούν να είναι τα κενά και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Σήμερα Παρασκευή 17/3, η άτυχη 19χρονη οδηγείται στην τελευταία της κατοικία, την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των ανακριτικών αρχών για τις συνθήκες που την οδήγησαν στον θάνατό της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης το μεσημέρι στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, όπου η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι 3 μαζί στη Μυρτώ

Οι τρεις τους φαίνεται πως έχουν κοινή γραμμή, ρίχνοντας τις ευθύνες για το τραγικό περιστατικό σστη Μυρτώ, κατηγορώντας την ότι αυτή έκλεισε το δωμάτιο αυτή το πλήρωσε και αυτή ζήτησε και πλήρωσε και για τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, υπάρχουν αντιφάσεις στα όσα έχουν πει έως τώρα, σχετικά με το τι έγινε από την κατάρρευση της Μυρτούς και μετά.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι «εγώ επέμενα να ειδοποιήσω το ΕΚΑΒ, όπως κι έκανα, την ώρα που οι άλλοι δύο μου έλεγαν να πούμε ότι ήταν μια άγνωστη και τη βρήκαμε στο δρόμο».

Από την πλευρά τους, οι άλλοι δύο, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας που τη μετέφερε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εκτός δωματίου και ο 22χρονος Αλβανός, σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζουν ότι «εμείς καλέσαμε το ΕΚΑΒ, εμείς τη μεταφέραμε και περιμέναμε να έρθει και το ασθενοφόρο για να την παραλάβει».

Πάντως, ο διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη 19χρονη τους διαψεύδει, καθώς υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί δεν είπαν ούτε ότι τη γνώριζαν, ούτε ότι φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και δη κοκαΐνης.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, διασώστης του ΕΚΑΒ περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η 19χρονη:

«Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για μια κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Στις 04:35 φτάσαμε στο σημείο. Τη βρήκαμε ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο. Δύο άτομα ήταν μαζί της και ανέφεραν ότι την είχαν εντοπίσει νωρίτερα στο οδόστρωμα και ότι δεν τη γνώριζαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, η κοπέλα ανέπνεε με μεγάλη δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Έρευνες της ΕΛΑΣ για κλίκα

Οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το παρελθόν των τριών συλληφθέντων, με την έρευνα να εστιάζεται στο ενδεχόμενο οι τρεις να ανήκουν σε κάποιο κύκλωμα που διακινεί ναρκωτικά με στόχο να εγκλωβίσει νεαρά άτομα σε παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας είναι γνώριμος των αρχών. Τα τελευταία έξι χρόνια έχει συλληφθεί εννέα φορές και μάλιστα από τρεις διαφορετικές αστυνομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον ANT1.

Παρελθόν έχει όμως και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία. Δύο φορές, μία το 2021 και άλλη μία το 2025.

Ο 23χρονος, στον οποίον αποδίδεται κομβικός ρόλος, σύμφωνα με τον ANT1, είναι τρανσέξουαλ με το όνομα «Ολίβια».

Μυστήριο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος είχε επικοινωνία με την Μυρτώ μέχρι και λίγα λεπτά πριν καταρρεύσει.

Ο αγνώστων λοιπών στοιχείων άνδρας, που έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές, φέρεται να έστειλε 220 ευρώ στην 19χρονη, γιατί του είπε ότι ήθελε να ξεφύγει από κάποια κατάσταση που την πίεζε.

Εκείνος της έδωσε λεφτά και της είπε αν ήθελε να πάει στο σπίτι του στην Αθήνα και να μείνει εκεί για κάποιο διάστημα ή να την φιλοξενούσε στην Πρέβεζα. Η συνομιλία τους, έκλεισε με μια βιντεοκλήση διάρκειας 2 λεπτών, στις 4:02 τα ξημερώματα, δηλαδή λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει.

Ο ύποπτος ρόλος του 23χρονου φίλου της Μυρτούς

Επιπλέον έρευνα χρειάζεται, πάντως, και για τον 23χρονο φίλο της 19χρονης, καθώς ήταν εκείνος που την είχε φέρει σε επαφή την 19χρονη Μυρτώ με τον 66χρονο από την Πρέβεζα.

Ο ίδιος είχε «επαφή» στο Αργοστόλι για αγορά ναρκωτικών, ενώ παρέμεινε στο δωμάτιο όταν ο 26χρονος πήρε αγκαλιά της Μυρτώ και την εγκατέλειψε στην πλατεία, προκειμένου να «καθαρίσει» το χώρο από τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Φίλη της 19χρονης αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε η Μυρτώ με τον 23χρονο κατηγορούμενο, και το “ιδιαίτερο” υπόβαθρο της σχέσης τους.

«Θέλω να βγει η αλήθεια. Η Μυρτώ μου δεν γυρνάει. Αυτό το μόνο ήθελα σε αυτή τη ζωή, να μην πάθει κάτι η Μυρτώ. Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Το βλέπετε νομίζω ε; (Η Μυρτώ) Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Αυτό της είχε πει. Πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες και μετά ξανασυναντήθηκαν», λέει αρχικά η φίλη της Μυρτώς.

«Αλλά δεν ήταν από το από το προφίλ της η Μυρτώ. Ήταν από άλλο προφίλ και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Από κλήση το είχε πει αυτό το πράγμα. Και μετά από κάποιο μήνα, δύο τρεις μήνες γνωρίστηκαν μέσω ΟΜΕ, με αυτό το παιδί (τον 23χρονο), από αυτά που γνωρίζεις άτομα, μιλάς live. Μιλάγανε ένα μήνα διαδικτυακά. Ήρθε αυτός για διακοπές το Πάσχα και της έκανε ό,τι της έκανε. Εγώ θεωρώ ότι είναι η εκδίκηση ή παγίδα. Την είχα ρωτήσει μάλιστα ‘’Ρε Μυρτώ μου, δεν έχει καταλάβει τη φωνή σου; Δεν την έχει καταλάβει;’’. Μου λέει ‘’όχι μωρέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα’’».

Πατέρας Μυρτώς: Επειδή δεν ενέδιδε, την παρενοχλούσαν

Σε δηλώσεις της, η μητέρα της Μυρτούς ανέφερε ότι η κόρη της δεν κρατούσε μυστικά από την οικογένεια, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν βγει από το σπίτι.

Συγκλονιστικά ήταν και όσα είπε ο πατέρας της, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να τη συνοδεύσει κάποτε στην εκκλησία ως νύφη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα την πάω στην εκκλησία, νυφούλα στον Χάρο».

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας της Μυρτώς ανέφερε πως την «ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν» και πως «επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε».