Ξεσπάει η αδελφή της Μυρτώς: “Το πρόβλημα είναι πως ντυνόταν και αν βαφόταν ή ότι κάποιοι την παράτησαν και πέθανε”

Δριμεία κριτική άσκησε η αδελφή της αδικοχαμένης Μυρτώς από την Κεφαλονιά σε όσους κάνουν αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση της στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4).

Η αδελφή της, στο μήνυμά της, ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να σχολιάζει το τί φορούσε η Μυρτώ και να εστιάσουν στην ουσία που είναι ότι κάποιοι την παράτησαν και την άφησαν να πεθάνει.

«Δεν ξέρω ποια είναι η δικογραφία και δεν μπορώ να κατηγορώ έτσι επειδή πληγώνομαι αλλά υπάρχει ένα έγκλημα, ένα λάθος, μια κατάσταση που είναι άσχημη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα σας είναι να κάτσετε να σχολιάσετε κάτω από social, ότι αυτό το κορίτσι είχε χείλια; Ότι ήταν πλαστικοποιημένο; Ότι έβγαινε και γύριζε; Αυτό είναι το πρόβλημα; Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που την παρατήσανε και πέθανε; Πρέπει να ντρέπεστε. Καθόμαστε και δίνουμε σημασία σε πράγματα που αυτήν την στιγμή θα έπρεπε να αγνοούμε. Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο και μόνο για να βγάζουν λάσπη».

Δείξτε λιγο σεβασμό

Εμφανώς ταραγμένη η αδερφή της Μυρτώς είπε στο STAR: «Θέλω να παρακαλέσω, αν όχι όλο τον κόσμο, την τοπική κοινωνία εδώ, την Κεφαλονιά, που είναι το μέρος, που μπορεί να μην μεγάλωσα, γιατί ήμουν Αθήνα, αλλά είναι το μέρος που αγαπώ και δοξάζω που πάω, σας παρακαλώ, πάρα πολύ μέσα από τη ψυχή μου, να δείξετε λίγο σεβασμό, αν όχι στο γεγονός, στο αποτέλεσμα που έχει αυτό το γεγονός. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή 19χρονών. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε το τί και πώς για να υπάρξει ένα λεπτό αξίας στη ζωή σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Καταλαβαίνω πως κάποιοι άνθρωποι από το σπίτι τους, ίσως έχουν πάρει τις αρχές να μην κοιτάνε το βάθος ενός προβλήματος, και να εστιάζουν γύρω – γύρω για να πουν την εξυπνάδα και να πάρουν ένα μπράβο, ένα like, ή δεν ξέρω τί. Και ρίχνουν λάσπη, για να νιώσουν ότι κάτι είναι στη ζωή τους, ότι η ζωή τους έχει ένα νόημα. Έχω βαρεθεί όλη μου τη ζωή. Τι κάνει ο πατέρας, τι κάνει η μάνα, τι κάνει η αδερφή, γιατί έχει νύχια, γιατί έχει χείλια, γιατί φόραγε μίνι. Αυτό είναι το πρόβλημα; Πώς ήταν το παιδί και πώς ντυνόταν;

Εκεί είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την στιγμή; Δεν ξέρω ποια είναι η δικογραφία και δεν μπορώ να κατηγορώ έτσι επειδή πληγώνομαι αλλά υπάρχει ένα έγκλημα, ένα λάθος, μια κατάσταση που είναι άσχημη. Όλοι έχουμε παιδιά, και το πρόβλημα σας είναι να κάτσετε να σχολιάσετε κάτω από social, ότι τι; Ότι αυτό το κορίτσι είχε χείλια; Ότι ήταν πλαστικοποιημένο; ότι έβγαινε και γύριζε; Αυτό είναι το πρόβλημα; Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που την παρατήσανε και πέθανε;

Πρέπει να ντρέπεστε. Καθόμαστε και δίνουμε σημασία σε πράγματα που αυτήν την στιγμή θα έπρεπε να αγνοούμε. Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο και μόνο για να βγάζουν λάσπη, γιατί έχω βαρεθεί στα 52 μου χρόνια να ακούω λάσπη.

Τι έκανε ο πατέρας μου, τι έκανε η δική μου μάνα, τι έκανε η μαμά της Μυρτούς, τι έκανε η Μυρτώ, αλλά δεν κοιτάτε τι έκαναν στη Μυρτώ, δεν κοιτάτε τι κάνουν στα παιδιά σας, δεν κοιτάτε τι γίνετε σε αυτήν την βρωμοκοινωνία».