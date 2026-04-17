Κεφαλονιά: Τι είπε ο 26χρονος στην απολογία του – “Κάναμε χρήση ναρκωτικών 2 φορές και η Μυρτώ άρχισε να έχει σπασμούς”

Τις δικές του εξηγήσεις για τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά έδωσε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας.

Ο 26χρονος, μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες, τον 23χρονο και τον 22χρονο οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ο ένας μετά τον άλλον στα δικαστήρια του νησιού, προκειμένου να απολογηθούν. Τα μέτρα της αστυνομίας ήταν δρακόντεια, ενώ οι κατηγορούμενοι φορούσαν κουκούλες και αλεξίσφαιρα γιλέκα και είχαν σκυμμένα κεφάλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 26χρονος στην απολογία του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εκείνος ήταν που αγόρασε τα ναρκωτικά και τα πήγε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο. “Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση” φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος.

Σε άλλο σημείο ισχυρίστηκε πως προσπάθησε να βοηθήσει τη 19χρονη, ωστόσο οι ενέργειές του δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα: “Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα“.

Επίσης, υποστήριξε ότι ειδοποίησε το ΕΚΑΒ πριν κατεβάσουν την κοπέλα στην πλατεία και ισχυριστούν -όπως τουλάχιστον έχει προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες- ότι δεν τη γνώριζαν και τη βρήκαν στο οδόστρωμα.

“Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ. Ο Αλβανός πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της. Μέχρι την ώρα που ήρθε στο ΕΚΑΒ” ισχυρίστηκε ακόμα.

Ο δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας, που υπερασπίζεται τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα σημείωσε πως παρά τις αντιφάσεις και τα ανοιχτά ερωτήματα της υπόθεσης, το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι αν υπήρξε ουσιαστική προσπάθεια παροχής βοήθειας προς την 19χρονη και έγκαιρη κινητοποίηση για τη διακομιδή της, στοιχείο που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει εύκολα με τη βαρύτητα της κατηγορίας όπως αυτή αποδίδεται.

Με ενδιαφέρον αναμένονται και όσα θα πουν ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής και ο 23χρονος φίλος της κοπέλας, ενώ στη συνέχεια ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν οι τρεις κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης, όπως το ανέπτυξε ο δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας, που υπερασπίζεται τον 22χρονο κατηγορούμενο, είναι ότι η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς -όπως υποστήριξε- δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 23χρονου φίλου της Μυρτώς Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα όχι μόνο για τις κινήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που η 19χρονη διακομίστηκε ζωντανή στο νοσοκομείο, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο εντολέας του δεν έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές, αμφισβήτησε την εικόνα που διαμορφώνεται σε βάρος του και κατήγγειλε διαρροή προσωπικού υλικού από το κινητό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Μυρτώς και η πολιτεία και ο υπουργός , ας ανατρέξει να δούμε τι συνέβη το συγκεκριμένο βράδυ, όταν πήγε η κοπέλα ζωντανή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που ήταν ; Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν υπήρχε κανένας. Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, ήρθε την πήρε την κοπέλα, ήταν ήδη ζωντανή. Τώρα από κει και πέρα, ερευνήστε το, να μας πείτε κι εμάς τι έγινε .

Ο εντολέας μου πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του Την κατέβασαν κάτω για να έρθει ασθενοφόρο να τη πάρει. Ξέρω ότι ο εντολέας μου ήταν στο δωμάτιο και καθάριζε το δωμάτιο. Δεν ξέρω τι καθάριζαν κι ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Το κινητό, πήγε στο νοσοκομείο, πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρή και μετά το πήγε στο μαγαζί που σύχναζαν εκεί , για να το πάρει η φίλη της. Ένα παιδί 23 χρονών το οποίο δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για τίποτα και τον χαρακτηρίζει η εισαγγελέας ως επικίνδυνο και τον φέρει με μια βαριά κατηγορία που οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη, θα τα πούμε» είπε χαρακτηριστικά.