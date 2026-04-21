Κεφαλονιά: “Κλειδί” οι κλήσεις και τα μηνύματα της Μυρτούς – Έρχονται και νέες καταθέσεις

Μαίνεται το θρίλερ γύρω από τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, με την υπόθεση να περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο.

Κι ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι (ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο 23χρονος φίλος της κοπέλας και ο 22χρονος Αλβανός) έχουν ήδη προφυλακιστεί, τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να κληθούν κι άλλα πρόσωπα για κατάθεση.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές έχουν στρέψει το βάρος σε ένα κρίσιμο στοιχείο: το κινητό τηλέφωνο της Μυρτούς, ερευνώντας εξονυχιστικά τις επαφές, τις κλήσεις και τα μηνύματα, που πιθανόν να αποκαλύψουν ένα δίκτυο σχέσεων πριν και κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο μοιραίο κατάλυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια από τα δεδομένα ίσως επιχειρήθηκε να διαγραφούν. Βέβαια, οι αστυνομικοί κάνουν “φύλλο και φτερό” και τα κινητά των τριών προφυλακισμένων.

Ο έλεγχος των επικοινωνιών της 19χρονης θα αποκαλύψει ποιους και γιατί συνομίλησαν μαζί της, αν η Μυρτώ παραπλανήθηκε ή πιέστηκε, αν έπεσε θύμα εκμετάλλευσης και αν υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές ή υποσχέσεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο 66χρονος από την Πρέβεζα, που έστειλε στη 19χρονη το ποσό των 220 ευρώ, παρά το γεγονός ότι τη γνώριζε ελάχιστα. Εν τω μεταξύ, η 19χρονη λίγο πριν καταρρεύσει είχε επικοινωνήσει μαζί του.

Κεφαλονιά: Οι ένοικοι του καταλύματος και τα ψέματα της ιδιοκτήτριας

Επιπλέον, ανάμεσα σε όσους διέμεναν το ίδιο βράδυ στο συγκεκριμένο κατάλυμα, ήταν μια 18χρονη και δύο ακόμη ενήλικες, που όλοι με κάποιον τρόπο συνδέονται μεταξύ τους.

Στο προσκήνιο έρχονται και τα ψέματα που είπε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος, όπου κατέρρευσε η άτυχη Μυρτώ και πέρασε τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ίδια, το μόνο δωμάτιο που ήταν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό στο οποίο διέμεναν η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της. Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, αυτή η πληροφορία δεν είναι ακριβής, καθώς στο ίδιο κατάλυμα διέμεναν και δύο ακόμα ζευγάρια.

Στο ένα από αυτά τα δωμάτια, διέμεναν η 18χρονη με τον 22χρονο, τον οποίο κάλεσε ο 26χρονος αρσιβαρίστας όταν παρατήρησε ότι η Μυρτώ δεν αισθανόταν καλά. Στο άλλο δωμάτιο, βρισκόταν ο πατέρας της 18χρονης, μαζί με τη σύντροφό του.

Ειδικότερα, στο πρώτο δωμάτιο εκείνο το βράδυ βρισκόταν η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της. Στο δωμάτιο του ισογείου, έμεναν ένας 56χρονος με τη σύντροφό του. Ο 56χρονος είναι ο πατέρας της 18χρονης, η οποία ζούσε στο δωμάτιο δίπλα από το δωμάτιο της Μυρτώς. Η 18χρονη εκείνη τη νύχτα ήταν με τον 22χρονο. Ο νεαρός γνώριζε τον πρώην αρσιβαρίστα, ενώ σύμφωνα με το περιβάλλον της 18χρονης, ήξερε ότι ο 26χρονος φίλος του ήταν στο διπλανό δωμάτιο με τη Μυρτώ και τον 23χρονο.

Επίσης, όπως μετέδωσε το Mega, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος ισχυρίστηκε ότι η εξωτερική κάμερα είχε χαλάσει και δεν “κατέγραφε”, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές.

Η συγγενής της και σύντροφος του 56χρονου φαίνεται να ζήτησε από την ιδιοκτήτρια να μην παραδώσει το υλικό της εξωτερικής κάμερας στην Αστυνομία, κάτι που φέρεται να έκανε τελικά.