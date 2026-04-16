Κεφαλονιά: Το κρίσιμο “κενό” των 2,5 ωρών γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Τα κενά και τα σκοτεινά σημεία γύρω από τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς προσπαθεί να διαλευκάνει η ΕΛΑΣ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κρίσιμο χρονικό διάστημα περίπου 2-2,5 ωρών.

Όλα ξεκίνησαν με τον εντοπισμό του άψυχου σώματος της κοπέλας σε παρκάκι, κοντά σε κτίριο με ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το τι συνέβη όμως μέσα στο μοιραίο δωμάτιο αποτελεί ακόμα μυστήριο.

Η νεαρή κοπέλα φαίνεται πως κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, ενώ εικάζεται πως η επιπλοκή προκλήθηκε από την κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών, κάτι που θα επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι γονείς και ο σύντροφός της αρνούνται κατηγορηματικά αυτές της αναφορές, λέγοντας πως η 19χρονη τους μετά βίας ακουμπούσε το τσιγάρο, πόσο μάλλον ψυχοτρόπες ουσίες.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου η Μυρτώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές, ενώ ακόμα και αν βρεθούν ουσίες στους ιστούς της, θα είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εάν τις έλαβε εκούσια ή με τη βία.

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ βρίσκεται το βιντεοληπτικό υλικό, μέσω του οποίου έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των τριών συλληφθέντων, του 23χρονου, του 22χρονου και του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα.

Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, η αστυνομία μπορεί να λάβει με την ανάκριση μόνο την εκδοχή των τριών κατηγορουμένων, αν και είναι προφανές από τα βίντεο, πως παράτησαν την κοπέλα, τουλάχιστον σε ημιθανή κατάσταση.

Όπως προκύπτει, γύρω στις 00:00 της μοιραίας νύχτας, η 19χρονη Μυρτώ είχε φτάσει στο ενοικιαζόμενο με έναν φίλο της, και στη συνέχεια, σύμφωνα με τους κατηγορούμενους, από κοινού οι τέσσερις έκαναν χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Το κρίσιμο είναι πως μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 2-2,5 ωρών έως ότου η νεαρή μεταφερθεί από εκείνο το σημείο στην πλατεία, στις 04:30 τα ξημερώματα.

Εν τω μεταξύ, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το γεγονός πως οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες ήταν στο στόχαστρο του «ελληνικού FBI» από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Star, στελέχη της ΔΑΟΕ πραγματοποίησαν επιχείρηση στην Κεφαλονιά με σκοπό την εξάρθρωση κυκλωμάτων παρανομίας. Ψηλά στη λίστα βρισκόταν ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών και ο 23χρονος φίλος του για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Κεφαλονιά: Οι μεθοδευμένες κινήσεις των τριών κατηγορούμενων

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου κατηγορούμενου, η 19χρονη έκανε επαναλαμβανόμενα χρήση κοκκαΐνης την οποία έφερε ο πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών μαζί με έναν φίλο του από την Αλβανία.

Όταν η 19χρονη κατέρρευσε, οι τρεις τους επιχείρησαν να ξεφορτωθούν τα στοιχεία που τους ενέπλεκαν αλλά και την ίδια τη Μυρτώ.

Έτσι, αποφάσισαν να τη μεταφέρουν εκτός ξενοδοχείου για να μην ενοχοποιηθούν. Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, τη Μυρτώ μετέφερε λιπόθυμη ο πρώην αρσιβαρίστας.

Περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα, την παράτησε σε κοντινό παρκάκι, όπου εντοπίστηκε η νεαρή κοπέλα. Οι νεαροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του 23χρονου που δεν ήταν στο σημείο, όπου βρέθηκε η άτυχη κοπέλα.

Αυτό ήταν και το λάθος που τους πρόδωσε, καθώς με αυτόν τον τρόπο καταρρίφθηκε ο ισχυρισμός του 26χρονου και του 22χρονου πως βρήκαν τυχαία την 19χρονη.

Μόλις έφτασε το ασθενοφόρο έφυγαν, αφού είπαν στους διασώστες ότι δεν τη γνώριζαν κι ότι την είχαν εντοπίσει στο σημείο.

Εν τω μεταξύ, ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο για να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης, ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής.

Η σοκαριστική καταγγελία νεαρής για τον 26χρονο: «Μου είχε ρίξει το χάπι του βιασμού»

Την ίδια στιγμή, το Star έφερε στο προσκήνιο την καταγγελία μιας νεαρής κοπέλας, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος της είχε ρίξει το χάπι του βιασμού στο ποτό της, το καλοκαίρι του 2022, όμως δεν το κατήγγειλε στις Αρχές μέχρι που είδε αυτό που συνέβη στη Μυρτώ.

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε.

Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην Αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Όπως ανέφερε η ίδια, «όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην Αστυνομία».