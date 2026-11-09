Δείτε τι άφησαν οι δρομείς και οι θεατές μετά τον Μαραθώνιο – Η προσπάθεια των συνεργείων να καθαρίσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος (βίντεο)

Εικόνες που αποτυπώνουν την άλλη πλευρά του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας καταγράφηκαν μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Χιλιάδες σκουπίδια έμειναν στους δρόμους από τους δρομείς και τους θεατές, με τα συνεργεία καθαριότητας να δίνουν μάχη για να επαναφέρουν την εικόνα της περιοχής.

Δήμος και Περιφέρεια επιστράτευσαν κάθε διαθέσιμο μέσο, ακόμη και σκαπτικό μηχάνημα, προκειμένου να απομακρύνουν τα απορρίμματα από τη Λεωφόρο Μαραθώνος και τα υπόλοιπα σημεία της διαδρομής.

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#υπηρεσια_καθαριοτητας #παντα_διπλα_τους #athens_marathon_2026 #Βίκυ_Κακαμπούκη ♬ πρωτότυπος ήχος – Vicky Kakabouki @vickykakabouki 👏Όταν σταματάνε τα χειροκροτήματα…. 🚧Αρχίζει ο δικός τους αγώνας, με τον χρόνο, με την κούραση, με τον όγκο της δουλειάς! 🚨Πέρυσι το έζησα μαζί τους, όλη την οργάνωση και την αγωνία, με τεχνικά προβλήματα που μας είχαν ζορισει πολύ ψυχολογικά και πρακτικά! Φέτος δεν θα μπορούσα να λείπω γιατί ξέρω…. οπότε επέλεξα να είμαι εκεί κοντά τους… ♦️Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πεζοπόρα Παλλήνης, Γέρακα, Το τμήμα της υπηρεσίας ογκωδών, το Διευθυντή της υπηρεσίας καθαριότητας κύριο Δ. Λιάμη, που επίσης δεν λείπει από το πλάι τους, για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους, που έφερε και φέτος τα καλύτερα αποτελέσματα! #υπηρεσια_κομαντο

Πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια, συσκευασίες και κάθε λογής απορρίμματα είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του δρόμου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για τα συνεργεία που ανέλαβαν τον καθαρισμό.

Η εικόνα ήταν αντίστοιχη και στην περιοχή της αφετηρίας, όπου η προσέλευση του κόσμου δημιούργησε αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης. Οι τουαλέτες των καταστημάτων, αλλά και οι επιπλέον χημικές τουαλέτες που είχαν τοποθετηθεί για τη διοργάνωση, δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των παρευρισκομένων.

Η μεγάλη αθλητική γιορτή της Αθήνας ολοκληρώθηκε, ωστόσο πίσω της άφησε ένα σημαντικό έργο καθαρισμού, με τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την εικόνα των δρόμων.

Δείτε στο βίντεο τις εικόνες από την προσπάθεια καθαρισμού της Λεωφόρου Μαραθώνος.