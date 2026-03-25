Κεφαλονιά: Φωτιά στα Μαυράτα – Στη μάχη και εναέριο μέσο

Ξέσπασε η φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά το μεσημέρι της Τετάρτης (25/03).

Στην περιοχή Μαυράτα της Κεφαλονιάς εκδηλώθηκε η φωτιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενημερώνονται και να κινητοποιούνται άμεσα.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές.

Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Επίσης από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.