Κεφαλονιά: Εκατοντάδες πιστοί τίμησαν τον Άγιο Γεράσιμο ξαπλώνοντας στο έδαφος (Βίντεο)

Δεκάδες κόσμος παραβρέθηκε στη λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Γεράσιμου, στα Ομαλά της Κεφαλονιάς, που σημειώθηκε την επόμενη του Δεκαπενταύγουστου.

Με τις παραδοσιακές τους φορεσιές, άνδρες του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλσαμάτων «Ο Βάλσαμος» της Κεφαλονιάς, σήκωσαν το σκήνωμα του Αγίου και το μετέφεραν από την μικρή στη μεγάλη εκκλησία.

Τότε, δεκάδες πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος, για να περάσει από πάνω τους του σκήνωμα του Αγίου.

Ο Άγιος Γεράσιμος που είναι ο προστάτης της Κεφαλονιάς, ήταν ένας μοναχός από τα Τρίκαλα Κορινθίας που πέθανε στις 15 Αυγούστου 1579 και αγιοκατατάχθηκε το 1622.

Το σκήνωμά του φυλάσσεται άφθαρτο στο μοναστήρι που ίδρυσε ο ίδιος στα Ομαλά με πολλούς να επιδιώκουν να περάσει από πάνω τους κατά τη λιτανεία της 16ης Αυγούστου, πιστεύοντας ότι η δύναμη του Αγίου μπορεί να θεραπεύσει τις αρρώστιες τους.