Καβάλα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 73χρονο
Συγκρούστηκε πλαγιοματωπικά με όχημα που οδηγούσε 59χρονη
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, στην επαρχιακή οδό Καβάλας-Σερρών, όταν ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε 59χρονη ημεδαπή εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιοματωπικά με ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος ημεδαπός.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 73χρονου, κατοίκου Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου, και ο τραυματισμός της 59χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας.
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.
