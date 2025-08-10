Καβάλα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 73χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 10 Αυγούστου 2025, στην επαρχιακή οδό Καβάλας-Σερρών, όταν ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε 59χρονη ημεδαπή εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιοματωπικά με ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος ημεδαπός.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 73χρονου, κατοίκου Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου, και ο τραυματισμός της 59χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.