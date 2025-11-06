Καβάλα: Συνελήφθη 67χρονος για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 67χρονου το απόγευμα της Τετάρτης 5/11 προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του κεντρικού επιβατικού λιμένα Καβάλας, εντοπίστηκε ο 67χρονος να έχει στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 17,7 γραμμαρίων και 7 αυτοσχέδια τσιγάρα περιέχοντα μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε νόμιμη έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας Κ-9 «ΘΟΡ», όπου κατόπιν ένδειξής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 487 γραμμαρίων, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης και 4 δισκία δραστικής ουσίας βρωμαζεπάμης, άνευ ιατρικής συνταγής.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα.