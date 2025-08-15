Καβάλα: Συνελήφθη 23χρονος για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 23χρονου για κατοχή ναρκωτικών στην Καβάλα προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης 14/8.

Συγκεκριμένα, από έλεγχο που διενεργήθηκε στον 23χρονο στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Καβάλας, ενώ ανέμενε για την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τη Θάσο, βρέθηκε στην κατοχή του μία πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 2,2 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε νόμιμη έρευνα στην οικία του ημεδαπού στη Δράμα, όπου βρέθηκαν δύο (02) δενδρύλλια κάνναβης με ύψος 1,95 μ. και 1,40 μ., μία πλαστική συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 2,8 γρ. και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα.