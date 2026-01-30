Καβάλα: Κατασχέθηκαν πάνω από δύο τόνοι παράνομα αλιευμένων ψαριών

Σε μεγάλη κατάσχεση αλιευμάτων προχώρησε το Λιμεναρχείο Καβάλας τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο αλιευτικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε σε αλιευτικό σκάφος τύπου γρι-γρι.

Κατά τον έλεγχο, τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής διαπίστωσαν ότι το σκάφος είχε αλιεύσει συνολικά 2.400 κιλά ψαριών, εκ των οποίων 880 κιλά γαύρου και 1.520 κιλά σαρδέλας, με τη χρήση κυκλικών διχτυών νύχτας, σε χρονική περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη αλιεία απαγορεύεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πράξη αυτή συνιστά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1β του Β.Δ. της 23ης Μαρτίου 1953 (ΦΕΚ 81 Α΄), που ρυθμίζει τη χρονική περίοδο και τα μέσα αλιείας συγκεκριμένων ειδών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας κινήθηκε άμεσα η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ το σύνολο των αλιευμάτων κατασχέθηκε.

Οι ποσότητες της σαρδέλας δημοπρατήθηκαν μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ οι ποσότητες του γαύρου, έπειτα από άγονους διαγωνισμούς, διατέθηκαν σε ευαγή ιδρύματα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η Λιμενική Αρχή συνεχίζει τους ελέγχους με στόχο την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αλιευτική δραστηριότητα.