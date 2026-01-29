Κάτω Πατήσια: Με πολλαπλά κατάγματα στο ΚΑΤ ο 16χρονος που έπεσε θύμα ληστείας από κουκουλοφόρους

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται από χθες Τετάρτη 28/1 ο 16χρονος από το Μπαγκλαντές που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας από τρεις κουκουλοφόρους στα Κάτω Πατήσια.

Η επίθεση έγινε χθες το απόγευμα στην οδό Αχαρνών την ώρα που ο 16χρονος επέστρεφε στο σπίτι του μετά το σχολείο.

Οι τρεις δράστες, τον πλησίασαν και άρχισαν να τον απειλούν για να τους δώσει το κινητό του. Ο 16χρονος αρνήθηκε, με τους τρεις κουκουλοφόρους να τον χτυπούν άγρια, με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα.

Αφού τον ξυλοκόπησαν με μανία, τον ακινητοποίησαν και του έκλεψαν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται με κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το περιστατικό, έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και προσπαθεί μέσω καμερών να ταυτοποιήσει τους δράστες.