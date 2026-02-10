Κατάσκοπος για 3 χρόνια ο σμήναρχος – Σήμερα η απολογία του, τι θα ισχυριστεί για την επαφή με τους Κινέζους

Απολογείται σήμερα Τρίτη 10/2 στο Αεροδικείο Αθηνών ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, διαρρέοντας διαβαθμισμένες πληροφορίες από το 2023 και μάλιστα έναντι αμοιβής.

Τα στοιχεία και το κατηγορητήριο σε βάρος του είναι πολύ βαριά και “δεμένα”, καθώς έχει προηγηθεί πολύμηνη συλλογή πληροφοριών και ηλεκτρονικών ιχνών.

Ο 54χρονος καλείται να δώσει απαντήσεις για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων τα 60.000 ευρώ και τα κρυπτονομίσματα που έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές, καθώς και για το δεύτερο, κρυφό κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε βασικό στοιχείο αποκάλυψης της κατασκοπευτικής του δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σμήναρχος στην απολογία του θα επαναλάβει όσα είπε προανακριτικά. Όπως μετέδωσε το Star, θα προσπαθήσει να αποδυναμώσει το κατηγορητήριό του, αρνούμενος κάποιες από τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο 54χρονος θα υποστηρίξει ότι αναζητούσε απλά μια καλή δουλειά μετά την αποστρατεία του, στέλνοντας βιογραφικά σε πλατφόρμες. Εκεί, τον προσέγγισε μια εταιρεία συμβούλων με έδρα τη Μαλαισία.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το Star, πίστευε ότι επρόκειτο για εταιρεία με επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Κατά τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας τους, όπως αναμένεται να υποστηρίξει, έστελνε ενημερωτικά δελτία που αφορούσαν κυρίως την αγορά προϊόντων, αντλώντας τα στοιχεία από έρευνα στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, αργότερα κατάλαβε ότι η εταιρεία είχε δίκτυο στην Άπω Ανατολή και την Κίνα, με τα καθήκοντά του να αλλάζουν, οδηγώντας —όπως ισχυρίζεται— στον εγκλωβισμό του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Star, το κίνητρό του -σύμφωνα με τον ίδιο- φαίνεται πως δεν ήταν τα χρήματα, τα οποία δεν ήταν πάνω από 25.000 ευρώ, αλλά η εύρεση μιας καλής δουλειάς.

Ο 54χρονος αναμένεται επίσης να αρνηθεί ότι δέχθηκε κρυπτονομίσματα για τις πληροφορίες που έστελνε, αλλά ότι πληρώθηκε με μια μορφή κάρτας, ενώ θα ζητήσει και να μην προφυλακιστεί και να παραμείνει σε κατ΄ οίκον κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του αρχηγού του ΓΕΕΘΑ ο σμήναρχος έχει τεθεί σε 18μηνη διαθεσιμότητα, και εφόσον καταδικαστεί κινδυνεύει ακόμα και με ισόβια, αλλά και με στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο “Στίβεν” και η μυστηριώδης γυναίκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορόας έχει αποδεχθεί την κατασκοπεία, έχει περιγράψει πώς γνώρισε τον Κινέζο πράκτορα, τον οποίο έχει κατονομάσει, έχει μιλήσει για τα ραντεβού στην Αθήνα και έχει ανακαλύψει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Όπως είπε στην κατάθεσή του ο σμήναρχος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα “Στίβεν”, αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα.

Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, άρχισε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά.

Αρχικά, οι πληροφορίες που έστελνε αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση εξελίχθηκε γρήγορα και ο κατηγορούμενος άρχισε να διαρρέει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο “Στίβεν” φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο.

Μάλιστα, προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει, ψηλά στην πυραμίδα των κατασκόπων και ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στην υπόθεση είναι γυναίκα, που θεωρείται ένας εκ των πλέον βασικών συνδέσμων του 54χρονου με τον Κινέζο τροφοδότη.

Η γυναίκα αυτή φέρεται να ήταν παρούσα σε συναντήσεις του σμηνάρχου στην Αθήνα με την πηγή του από την Κίνα, γεγονός που απαθανατίζεται σε υλικό της ΕΥΠ.

Οι έρευνες της ΕΥΠ και των στελεχών της αντικατασκοπείας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλοι πιθανοί συνεργάτες του σμήναρχου.