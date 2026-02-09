Κατασκοπεία: Αυτό φέρεται να είναι το όνομα του Κινέζου που στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο

Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει ομολογήσει κατασκοπεία υπέρ της Κίνας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο ίδιος φέρεται σύμφωνα με όσα μετέφερε η ΕΡΤ να έχει δώσει στις Αρχές το όνομα του Κινέζου που εκπροσωπούσε κινεζική “συμβουλευτική” εταιρεία και τον προσέγγισε στα τέλη του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο ίδιος ο 54χρονος, του είχε πει πως τον έλεγαν «Στίβεν», με τις ελληνικές Αρχές ωστόσο να είναι επιφυλακτικές σε όλο αυτό και να συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς τις έρευνες τους.

Παράλληλα, όπως τόνισαν οι πληροφορίες της ΕΡΤ η συνάντηση τους φαίνεται να έγινε σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά, με τον σύνδεσμο να πληρώνει αρχικά με 500-600 ευρώ τον 54χρονο σμηναρχό για μελέτες και στη συνέχεια όσο περνούσε ο καιρός το ποσό αυτό ανέβαινε.

Κατασκοπεία: Ο 54χρονος σμήναρχος μεταμφιεζόταν για να κάνει αναλήψεις από ATM

Ο 54χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο (10.02), καλούμενος να δώσει απαντήσεις για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων τα 60.000 ευρώ και τα κρυπτονομίσματα που έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές, καθώς και για το δεύτερο, κρυφό κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένο κρυπτογραφημένο λογισμικό, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε βασικό στοιχείο αποκάλυψης της κατασκοπευτικής του δράσης.

Παρά την έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σμήναρχος περιγράφεται από συναδέλφους του ως «άνθρωπος σκιάς». Τυπικός στη δουλειά του, χωρίς να κινεί υποψίες. «Ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Όλοι έχουμε πέσει από τα σύννεφα», ανέφερε σμηνίτης που υπηρέτησε μαζί του, μιλώντας στο Live News.

Στις αρχές του 2024 ταξίδεψε στο Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Πεκίνο, φέρεται να συναντήθηκε εκ νέου με τον Κινέζο αξιωματούχο και μία γυναίκα κινεζικής καταγωγής, όπου και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, με σαφή καθορισμό του είδους των πληροφοριών και του τρόπου μεταβίβασής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργότερα, ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε την Αθήνα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για επαφές του ίδιου προσώπου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που παραπέμπει σε ευρύτερο δίκτυο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος καταβολής των χρημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληρωμές γίνονταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ, με τον σμήναρχο να προχωρά σε αναλήψεις από ΑΤΜ, συχνά μεταμφιεσμένος, προκειμένου να αποφύγει την καταγραφή από κάμερες ασφαλείας και να μην αφήσει ίχνη.

Αρθρογραφούσε για «ευαίσθητα δεδομένα» και «εσωτερική απειλή»

Την ίδια στιγμή, προκαλεί εντύπωση η δημόσια διαδικτυακή του δραστηριότητα. Ο 54χρονος αρθρογραφούσε για ζητήματα κυβερνοασφάλειας και σχολίαζε διεθνείς εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από δύο χρόνια, με αφορμή διαρροή απόρρητων εγγράφων του αμερικανικού στρατού, είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Μην παραβλέπετε τα ανθρώπινα λάθη και την αμέλεια· μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο χάος».