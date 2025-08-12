Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή ταχυδρομικού δέματος με 5,5 κιλά κάνναβη – Καταζητείται γνωστός τράπερ

Σε κατάσχεση πακέτου με πάνω από 5 κιλών κάνναβης προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών την Δευτέρα στο Ελ. Βενιζέλος που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη ενός 25χρονου, ενώ οι Αρχές αναζητούν και έναν γνωστό τράπερ που εμπλέκεται στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία και για ακόμη ένα άτομο που παρουσιάζεται ως συνεργός του 25χρονου, έναν 30χρονο τράπερ, υπήκοο Κύπρου, και μαζί φέρεται να οργάνωσαν τη μεταφορά του πακέτου από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πακέτο είχε μέσα 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων.

Κατόπιν, ακολούθησε επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του παραλήπτη μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 25χρονος τη στιγμή παραλαβής του δέματος και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του, του 30χρονο τράπερ με καταγωγή από την Κύπρο.

Ο 30χρονος Κύπριος, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα.

Να πούμε ότι ένας εκ των δύο κατηγορούμενων είχε ποινικό παρελθόν καθώς είχε κατηγορηθεί για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Πέραν των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών, συνολικά, από τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες στην Κηφισιά και το κέντρο της Αθήνας στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών, 5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού DIANABOL, αυτοκίνητο,6 τρίφτες κάνναβης, 3 κινητά τηλέφωνα καθώς και 1.200 Λεκ Αλβανίας.

Η διαδικασία για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.