Καταιγίδα σάρωσε την Αττική – Ισχυρές βροχές στα βόρεια προάστια

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει αυτή τη στιγμή την Αττική, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχουν δεχτεί τα πιο έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα της Δευτέρας 6/10.

Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, με βάση το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας, φτάνοντας τα 71 χιλιοστά.

Κακοκαιρία Barbara: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Ξεκίνησε η κακοκαιρία Barbara, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Παρά το σύντομο της διάρκειας της, θα έχει έντονα χαρακτηριστικά και θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Η κακοκαιρία θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, δυνατούς ανέμους έως 6-7 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας, που στα ψηλά βουνά της βόρειας Ελλάδας μπορεί να φέρει χιόνια.

Στη συνέχεια, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και ακολούθως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, παραμένοντας ισχυροί.

Ο καιρός αύριο 7 Οκτωβρίου

Η αστάθεια θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού αύριο, σύμφωνα με την ΕΜΥ με τους ανέμους να αγγίζουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.