Καταγγελία στο DEBATER για Πολυτεχνείο: «Η κατάσταση σε κάποια σημεία είναι αφόρητη» (Εικόνες)

Φοιτητές καταγγέλλουν στο DEBATER την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του Πολυτεχνείου στο τμήμα των Μηχανολόγων.

Όπως αποκαλύπτουν σε κάποια σημεία τα αποχωρητήρια που βρίσκονται δίπλα σε εστιατόριο και κυλικείο είναι υγειονομικές βόμβες.

«Οι τουαλέτες είναι ανοιχτές και όπως βλέπετε είναι σε άθλια κατάσταση. Μάλιστα αυτή η βρωμιά είναι δίπλα από το κυλικείο και το εστιατόριο στο χώρο του πολυτεχνείου στους μηχανολόγους. Όπως μας λένε και οι άλλοι εργαζόμενοι που βρίσκονται 20 χρόνια εδώ. Τόση αδιαφορία δεν έχει ξανά υπάρξει από πρύτανη», καταγγέλλει φοιτητής.

Μάλιστα όπως τονίζουν αυτό που ενοχλεί τους υπεύθυνους είναι που ταΐζουμε τα γατάκια, παρά αυτή εικόνα στις κοινόχρηστες τουαλέτες.