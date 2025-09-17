Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Πέλλα: 73χρονος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα – Διώκεται για κακούργημα

Τον κατήγγειλε αυτόπτης μάρτυρας

Πέλλα: 73χρονος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα – Διώκεται για κακούργημα
Ηλικιωμένος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα σε περιοχή της Πέλλας, ενώ συνελήφθη και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πρόκειται για 73χρονο, που, σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, έριξε με δύναμη στο οδόστρωμα το ζώο, το οποίο κρατούσε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Από την έρευνα δεν προέκυψε η γάτα να ήταν ιδιοκτησίας του. Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.

