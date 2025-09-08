Καταδίωξη γόνου επιχειρηματία: Έκαναν κόντρες με ανήλικες στα πίσω καθίσματα – Πως ακινητοποιηθήκαν οι 20χρονοι

Μια κόντρα με πολυτελή και «φτιαγμένα» οχήματα στα οποία επέβαιναν ο 20χρονος γόνος επιχειρηματία και ένας συνομήλικος του, οδήγησε στην καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν τα δυο οχήματα στις 04:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (08.09) στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Οι οδηγοί τους, εκαναν «κόντρες», ενώ παράλληλα πραγματοποιούσαν και επικίνδυνους ελιγμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν γνωστοποιώντας την παρουσία τους με σειρήνες, με τους οδηγούς όμως να αναπτύσσουν ταχύτητα και να περνούν διαδοχικά κόκκινα φανάρια.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER, καταγράφεται η στιγμή που η Mercedes του προσπαθεί να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, αλλά ο γιος του επιχειρηματία, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν με τα πόδια το όχημα του, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε, χτυπώντας με το πολυτελές όχημα του, έναν αστυνομικό που τον εκσφενδόνισε στο απέναντι πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Είχαν ανήλικες στα πίσω καθίσματα

Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου που συμμετείχε στην κόντρα, συνελήφθη ενώ διαπιστώθηκε πως στο πίσω κάθισμα βρίσκονταν ως συνεπιβάτιδες, μια 17χρονη και μια 16χρονη. Ο γόνος του επιχειρηματία εντοπίστηκε τελικά στις 07:40 στην λεωφόρο Βασιλέως Κωσταντίνου, ενώ κατευθύνονταν προς Κηφισιά και συνελήφθη.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στο Μαρούσι με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν ένα αεροβόλο glock με γεμιστήρα, επτά αμπούλες αερίου και ένα μεταλλικό κουτί με βολίδες.

Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.