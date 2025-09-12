Καταδίκη 3 ετών με αναστολή σε χρήστη του X για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε τριετή φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο χρήστης του X (πρώην Twitter), μετά τις απειλητικές αναρτήσεις που έκανε σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του, ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι ο καταδικασμένος δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και του ζήτησε συγγνώμη.

Νωρίτερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε γνωστοποιήσει μέσω social media ότι κατέθεσε μήνυση κατά του χρήστης του X, ο οποίος τον στοχοποίησε, μαζί με άλλους χρήστες, δημοσιεύοντας εικόνες λιντσαρίσματος αξιωματούχου του Νεπάλ. Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε: «Ο κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ για τις απειλητικές και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρά ήταν όσα έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει. Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου».

