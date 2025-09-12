Αυτός είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη – “Ονειρευόταν” για την Ελλάδα μέρες Γαλλίας και Νεπάλ (Εικόνες)

Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο 52χρονος, που συνελήφθη έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη και κατηγορείται για απειλές και εξύβριση σε βάρος του υπουργού Υγείας.

Ο άνδρας που κατοικεί στην Ημαθία συνελήφθη, καθώς ο κ. Γεωργιάδης υπέβαλε σε βάρος του μήνυση την Πέμπτη 11/9, και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω Facebook.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ο 52χρονος κατηγορείται επίσης για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου. Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού στο Facebook.

Ο 52χρονος το τελευταίο διάστημα είχε αρκετές αναρτήσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος τόσο του Άδωνι Γεωργιάδη όσο και άλλων πολιτικών, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

Οι αναρτήσεις του, όπως μπορείτε να δείτε, είναι γεμάτες μίσος, με τον ίδιο να σχολιάζει με ακραίο τρόπο θέματα της επικαιρότητας, όπως την εξέγερση στο Νεπάλ, τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στις ΗΠΑ.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς» έγραψε το πρωί σε ανάρτησή ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει».

«Όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος» τόνιζε ο Άδωνις Γεωργιάδης.