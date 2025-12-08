Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Κάστρο Βοιωτίας: Αγρότες επιτέθηκαν φραστικά σε τηλεοπτικό συνεργείο (Βίντεο)

Πέταξαν κάτω την κάμερα

Κάστρο Βοιωτίας: Αγρότες επιτέθηκαν φραστικά σε τηλεοπτικό συνεργείο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Φραστική επίθεση δέχθηκε τηλεοπτικό συνεργείο από αγρότες το βράδυ της Δευτέρας 8/12 στο Κάστρο Βοιωτίας.

Συγκεκριμένα, το συνεργείο του STAR και ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας δέχθηκαν φραστική επίθεση από αγρότες που δεν ήθελαν να τραβάνε πλάνα.

«Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δε θέλουμε δημοσιότητα» ανέφερε αγρότης στον έμπειρο δημοσιογράφο, πετώντας μάλιστα κάτω την κάμερα απειλώντας πως θα την σπάσει.

