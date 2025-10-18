Καστοριά: Επεισοδιακή καταδίωξη για μεθυσμένο οδηγό χωρίς δίπλωμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το Σάββατο 18/10 όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου στο οποίο υπήρχαν άλλα δυο άτομα στην Καστοριά αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο.

Κάπως έτσι, υπήρξε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς τελικά να καταφέρνουν να συλλάβουν τον οδηγό, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ενώ σε έλεγχο που έγινε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Η καταδίωξη σύμφωνα με την ΕΡΤ διήρκησε μια απόσταση από το Δισπηλιό ως το κέντρο της Καστοριάς.