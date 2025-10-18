Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Καστοριά: Επεισοδιακή καταδίωξη για μεθυσμένο οδηγό χωρίς δίπλωμα

Από το χωριό Δισπηλιό ως το κέντρο της πόλης

Καστοριά: Επεισοδιακή καταδίωξη για μεθυσμένο οδηγό χωρίς δίπλωμα
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το Σάββατο 18/10 όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου στο οποίο υπήρχαν άλλα δυο άτομα στην Καστοριά αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο.

Κάπως έτσι, υπήρξε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς τελικά να καταφέρνουν να συλλάβουν τον οδηγό, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, ενώ σε έλεγχο που έγινε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Η καταδίωξη σύμφωνα με την ΕΡΤ διήρκησε μια απόσταση από το Δισπηλιό ως το κέντρο της Καστοριάς.

