Καστοριά: Δεκάδες περιοχές «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι – Γενικευμένο blackout σε ολόκληρο τον νομό

Ένα γενικευμένο blackout προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (09.11) σε ολόκλρηρο τον νομό Καστοριάς.

Τόσο η πόλη του Άργους Ορεστικού, όσο και αρκετά χωριά «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι από τις 01:00 με τον ΔΕΔΔΗΕ να κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να καταφέρει να επιδιορθώσει τη βλάβη.

Η ηλεκτροδότηση στην πόλη της Καστοριάς δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο, χωρίς ρεύμα έμειναν οι παρακάτω περιοχές:

Αυγή

Αμπελόκηποι

Μανιάκοι

Μαυροχώρι

Κορομηλιά

Νόστιμο

Μεσοποταμία

Δενδροχώρι

Κολοκυνθού

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σχεδόν ο μισός νομός Καστοριάς είναι χωρίς ηλεκτροδότηση με τους λόγους του γενικευμένου blackout να παραμένουν άγνωστοι.