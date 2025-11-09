Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Καστοριά: Δεκάδες περιοχές «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι – Γενικευμένο blackout σε ολόκληρο τον νομό

«Μάχη» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Καστοριά: Δεκάδες περιοχές «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι – Γενικευμένο blackout σε ολόκληρο τον νομό
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Ένα γενικευμένο blackout προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (09.11) σε ολόκλρηρο τον νομό Καστοριάς.

Τόσο η πόλη του Άργους Ορεστικού, όσο και αρκετά χωριά «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι από τις 01:00 με τον ΔΕΔΔΗΕ να κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να καταφέρει να επιδιορθώσει τη βλάβη.

Η ηλεκτροδότηση στην πόλη της Καστοριάς δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο, χωρίς ρεύμα έμειναν οι παρακάτω περιοχές:

  • Αυγή
  • Αμπελόκηποι
  • Μανιάκοι
  • Μαυροχώρι
  • Κορομηλιά
  • Νόστιμο
  • Μεσοποταμία
  • Δενδροχώρι
  • Κολοκυνθού

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σχεδόν ο μισός νομός Καστοριάς είναι χωρίς ηλεκτροδότηση με τους λόγους του γενικευμένου blackout να παραμένουν άγνωστοι.

