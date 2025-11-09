Καστοριά: Δεκάδες περιοχές «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι – Γενικευμένο blackout σε ολόκληρο τον νομό
«Μάχη» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης
Ένα γενικευμένο blackout προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (09.11) σε ολόκλρηρο τον νομό Καστοριάς.
Τόσο η πόλη του Άργους Ορεστικού, όσο και αρκετά χωριά «βυθίστηκαν» στο σκοτάδι από τις 01:00 με τον ΔΕΔΔΗΕ να κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να καταφέρει να επιδιορθώσει τη βλάβη.
Η ηλεκτροδότηση στην πόλη της Καστοριάς δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο, χωρίς ρεύμα έμειναν οι παρακάτω περιοχές:
- Αυγή
- Αμπελόκηποι
- Μανιάκοι
- Μαυροχώρι
- Κορομηλιά
- Νόστιμο
- Μεσοποταμία
- Δενδροχώρι
- Κολοκυνθού
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σχεδόν ο μισός νομός Καστοριάς είναι χωρίς ηλεκτροδότηση με τους λόγους του γενικευμένου blackout να παραμένουν άγνωστοι.
