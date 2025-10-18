Καρυστιανού – Ρούτσι: Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων – Για μια ακόμα φορά συγκάλυψη

Οι Μαρία Καρυστιανού και Πάνος Ρούτσι έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους βρέθηκαν σε εκδήλωση για την τραγωδία στα Τέμπη, με την Μαρία Καρυστιανού να αναφέρει «το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο (του Αγνώστου Στρατιώτη). Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε ουσιαστικά προς τη Βουλής. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν θα το αποφύγουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε, κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά. το θέμα με τα ονόματα όμως είναι κάτι που μας αφορά, που μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης.

Εξάλλου, με το να γράψεις ένα όνομα δεν κάνεις βεβήλωση, ούτε καταστρέφεις το πεζοδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής, ελπίζω να μη φανούν τόσο απάνθρωποι».

Ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε «το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Για μια ακόμα φορά συγκάλυψη».