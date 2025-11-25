Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 25/11 καθώς ένα 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας με σοβαρά εγκαύματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ το 12χρονο αγόρι διασωληνώθηκε και θα διακομισθεί με το ΕΚΑΒ, και συνοδεία Γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το νεαρό αγόρι έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα.