“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη

Μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 25/11 καθώς ένα 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας με σοβαρά εγκαύματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ το 12χρονο αγόρι διασωληνώθηκε και θα διακομισθεί με το ΕΚΑΒ, και συνοδεία Γιατρών, στο Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το νεαρό αγόρι έριξε οινόπνευμα σε αναμμένο τζάκι με αποτέλεσμα να σημειωθεί ανάφλεξη και να υποστεί τα εγκαύματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ