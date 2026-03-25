Καρδίτσα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (22.03) στην Καρδίτσα.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της 25ης Μαρτίου ενώπιον του ανακριτή, όπου απολογήθηκε για περίπου δύο ώρες. Κατά την κατάθεσή του, υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα, το οποίο δέχθηκε επίθεση έξω από πολυκατοικία στην περιοχή Καμινάδες.

Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Παράλληλα, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και ο 18χρονος που φέρεται να εμπλέκεται ως συνεργός στην υπόθεση.

Πώς η ΕΛΑΣ κατάφερε να «δέσει» την υπόθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος ήταν ο πρώτος που ομολόγησε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, ενώ την ίδια ημέρα ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και ο 18χρονος.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η εξιχνίαση της υπόθεσης κατέστη δυνατή μέσω βιντεοληπτικού υλικού που κατέγραψε την αποχώρηση των δραστών από το σημείο. Από την ανάλυση του υλικού προέκυψε η συμμετοχή δύο ατόμων στον θανάσιμο τραυματισμό του 51χρονου.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το έγκλημα διαπράχθηκε την Κυριακή, με τους δύο νεαρούς να συλλαμβάνονται —ο 17χρονος για ανθρωποκτονία και ο 18χρονος για συνέργεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φίλος του θύματος είχε παραχωρήσει την οικία του στον τραγουδιστή, προκειμένου να μεταβεί εκεί με μία γυναίκα.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό στον ισόγειο χώρο έξω από την κατοικία.