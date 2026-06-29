Καλλιθέα: “Αν δεν έπεφταν από το μπαλκόνι, θα καίγονταν” – Συγκλονίζει ο γιος των ηλικιωμένων που γλίτωσαν από την κόλαση φωτιάς

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες Κυριακή 28/6 στην Καλλιθέα, όπου μια διώροφη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, το ζευγάρι ηλικιωμένων που ζούσε στο σπίτι γλίτωσε τα χειρότερα, με τον 80χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι και την 75χρονη σύζυγό του με αναπνευστικά προβλήματα.

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Το βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στην Καλλιθέα με τη στιγμή που η 75χρονη πηδά από το μπαλκόνι στην ανθρώπινη ασπίδα που είχε στηθεί από κάτω για να σωθεί σοκάρει. Η γυναίκα μάλιστα πήρε μαζί της και την ελληνική σημαία. «Φυσικά η γυναίκα μου πήρε και την ελληνική σημαία μαζί της για να μην καεί» είπε ο σύζυγός της στο DEBATER.

Ο γιος των ηλικιωμένων που μίλησε στο DEBATER περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, τονίζοντας πως οι γονείς του «αν δεν έπεφταν από το μπαλκόνι θα καιγόντουσαν».

«Είδα από βίντεο την μητέρα μου και τον πατέρα μου να πέφτουν στο κενό από το μπαλκόνι. Ευχαριστώ τους ανθρώπους εδώ που τους βοήθησαν. Αν δεν έπεφταν από το μπαλκόνι θα καιγόντουσαν. Δεν θα τους είχα τώρα δίπλα μου. Η φωτιά ξέσπασε από το ισόγειο. Έκανε έκρηξη το ρολόι. Η μητέρα μου είδε τους καπνούς, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και η φωτιά μπήκε γρήγορα μέσα στο σπίτι. Ιδιοκτήτες είμαστε της μονοκατοικίας. Περιμένω να δω τι θα μου πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Όλα αυτά έγιναν πριν έρθει η πυροσβεστική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το σπίτι έχει ασφάλεια πυρός, αλλά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Υποστηρίζει και αυτός ότι όλα ξεκίνησαν από το παλιό ρολόι ηλεκτροδότησης που είχε στο ισόγειο.

Φωτιά στην Καλλιθέα: «“Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”»

Από την πλευρά του, ο περαστικός που έπιασε την ηλικιωμένη γυναίκα όταν εκείνη πήδηξε από το μπαλκόνι μιλώντας στον Alpha υποστήριξε ότι «φώναζε για βοήθεια, καιγόταν το σπίτι. Ούρλιαζε. Είχε κόσμο κάτω, είχε και αστυνομικούς” είπε αρχικά ο άνδρας. “Παράτησα το μηχανάκι, ήταν και ένα παιδί δίπλα μου. Η φωτιά ήταν από πάνω της, θα καιγόταν. Όλοι άνθρωποι είμαστε».

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«“Πήδα γιαγιά”, της είπα, “θα σε πιάσω”. “Σίγουρα; Θα με πιάσεις;” λέει, “Πήδα, πήδα, μην αγχώνεσαι” της είπα. Πήδηξε και την πιάσαμε, όλοι εδώ πέσαμε κάτω. Την πιάσαμε, σώσαμε μια ανθρώπινη ζωή. Χτύπησε λίγο η γιαγιά, αλλά είναι καλά» πρόσθεσε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής μετέβη στη διώροφη κατοικία για την διερεύνηση των αιτίων της.