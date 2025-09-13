Καμίνια: Βίντεο δείχνει τη στιγμή που ΙΧ τραυματίζει 16χρονη – Αναζητείται ο οδηγός

Ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από την στιγμή που ο οδηγός του αυτοκινήτου χτυπά την 16χρονη στα Καμίνια.

Το βράδυ της Παρασκευής (12/09) σημειώθηκε το ατύχημα, στην οδό Αγίου Ελευθερίου. Τον δρόμο επιχειρούσε να διασχίσει η ανήλικη μαζί με φίλη της. Βρισκόταν ήδη στα μισά και το όχημα φέρεται να την αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη 16χρονη, η οποία έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η ανήλικη προληπτικά από τους γονείς της, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου παραμένει άφαντος.