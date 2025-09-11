Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια – Αναζητείται ο δράστης

Απέσπασε ένα χρηματικό πόσο και εξαφανίστηκε

DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο έζησε υπάλληλος σούπερ μάρκετ το βράδυ της Τετάρτης επί της οδού Αγχιάλου και Θερμοπύλων στα Καμίνια όταν ένοπλος άνδρας εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστος που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλουαπέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα τον εντοπισμό του δράστη.

