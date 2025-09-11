Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια – Αναζητείται ο δράστης

Τον τρόμο έζησε υπάλληλος σούπερ μάρκετ το βράδυ της Τετάρτης επί της οδού Αγχιάλου και Θερμοπύλων στα Καμίνια όταν ένοπλος άνδρας εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άγνωστος που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου, απέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα τον εντοπισμό του δράστη.